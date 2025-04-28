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Магазины на Северо-Западе, Чехия

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1 объект найдено
Магазин 69 м² в okres Karlovy Vary, Чехия
Магазин 69 м²
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 69 м²
Коммерческое помещение находится на первом этаже исторического дома, который прошел полную р…
$266,596
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