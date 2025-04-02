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Дома в Нейдек, Чехия

1 объект найдено
Дом в Нейдек, Чехия
Дом
Нейдек, Чехия
Площадь 170 м²
Предлагаем на продажу трехэтажный дом в 10ти км от Карловых Вар в городе Высока Штола Дом 17…
$198,431
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Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
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