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Квартиры в Нейдек, Чехия

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1 объект найдено
Квартира в Нейдек, Чехия
Квартира
Нейдек, Чехия
Площадь 235 м²
We offer for sale a brick family house with a layout of 7 + 2 in a quiet part of Sucha near …
$179,638
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Czech Village s.r.o
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