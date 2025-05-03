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Жильё в Микулове, Чехия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Микулов, Чехия
Квартира 3 комнаты
Микулов, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 75 м²
квартира 3+1 75м2 на 3 этаже новостройки 2007 года. есть подвальное помещение отличный вид и…
$229,384
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Агентство
Czech Village s.r.o
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