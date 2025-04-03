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Квартиры в Kurim, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kurim, Чехия
Квартира 2 комнаты
Kurim, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Квартира Адрес:Wolkerova, Kuřim Планировка: 1+кк Общая площадь: 28м2 Этаж:3 Лоджия: есть Склеп:есть
$91,201
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
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