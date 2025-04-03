Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Краловеградецкий край
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Краловеградецкий край, Чехия

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Йичин, Чехия
Квартира 4 комнаты
Йичин, Чехия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Мы предлагаем на продажу квартиру 3+kk, площадью 100 м², в новом жилом доме, в центре Либере…
$220,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Квартира 2 комнаты в Трутнов, Чехия
Квартира 2 комнаты
Трутнов, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 25 м²
We offer you a 1+kk apartment available for purchase in Trutnov na Kryblica. It is a private…
$73,665
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Краловеградецкий край, Чехия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов