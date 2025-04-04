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Жильё в Край Высочина, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Habry, Чехия
Квартира
Habry, Чехия
Площадь 1 016 м²
Здание можно использовать под склад или под легкое производство с офисными и производственны…
$455,451
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Параметры недвижимости в Край Высочина, Чехия

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