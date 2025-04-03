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Квартиры в Kostelec nad cernymi lesy, Чехия

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1 объект найдено
Квартира в Kostelec nad cernymi lesy, Чехия
Квартира
Kostelec nad cernymi lesy, Чехия
Площадь 94 м²
семейный дом планировкой 3 + кк 94 м2 + чердак 30 м2 (подготовленный к переделке в еще одну …
$201,492
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Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов