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Квартиры в Колин, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Колин, Чехия
Квартира 3 комнаты
Колин, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Квартира 2+kk 46 m² в городе Колин с лоджией. Квартира расположена недалеко от центра. 1ый этаж дома
$110,291
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Агентство
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Квартира 3 комнаты в Колин, Чехия
Квартира 3 комнаты
Колин, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
квартира 2+кк 47м2 , 4 этаж В панельном доме сделан капитальный ремонт, новая крыша, утеплен…
$124,365
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов