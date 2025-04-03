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Квартиры в Ivancice, Чехия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ivancice, Чехия
Квартира 1 комната
Ivancice, Чехия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Квартира Адрес:Luční, Ivančice Планировка:1+1 Общая площадь: 38м2 Этаж:4 Балкон:есть Склеп:е…
$90,053
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Рейтинг 4.9 / 5:
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