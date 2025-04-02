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Квартиры в Horovice, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Horovice, Чехия
Квартира 3 комнаты
Horovice, Чехия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Квартира 2+кк 45м2 на 2 этаже кирпичного дома Одновременно с квартирой продается гараж, кото…
$108,165
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Квартира 2 комнаты в Horovice, Чехия
Квартира 2 комнаты
Horovice, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 40 м²
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
$148,004
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов