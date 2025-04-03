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Коммерческая недвижимость в Horni Plana, Чехия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 320 м² в Horni Plana, Чехия
Коммерческое помещение 1 320 м²
Horni Plana, Чехия
Площадь 1 320 м²
Думреальность. Ваши электронные письма Вы можете продать гостевой дом с рестораном и оздоров…
$1,96 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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