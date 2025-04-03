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Жильё в Dolni Kralovice, Чехия

1 объект найдено
Квартира в okres Benesov, Чехия
Квартира
okres Benesov, Чехия
Площадь 85 м²
Первый этаж дома после полной реконструкции в 2019 году, включая новую проводку и канализаци…
$121,048
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Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
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Параметры недвижимости в Dolni Kralovice, Чехия

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