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Жильё в Dolni Bousov, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Horni Bousov, Чехия
Квартира
Horni Bousov, Чехия
Площадь 608 м²
Предлагаем на продажу комплекс Buškovské mlýn, первоначально называвшийся Bukowsky mlejn, ко…
$1,10 млн
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Агентство
Czech Village s.r.o
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English, Русский, Čeština
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