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Жильё в Chyne, Чехия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Chyne, Чехия
Квартира 2 комнаты
Chyne, Чехия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Предлагаем на продажу квартиру планировкой 1 + кк в Хыже недалеко от Праги. Квартира площадь…
$108,888
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Агентство
Czech Village s.r.o
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