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Жильё в Хеб, Чехия

2 объекта найдено
Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
Площадь 1 126 м²
Склад общей площадью 1126 м2 в отличном стратегическом месте недалеко от промышленной зоны Х…
$563,616
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Квартира в Хеб, Чехия
Квартира
Хеб, Чехия
Площадь 885 м²
Здание расположено в Хебе, на улице Граза, и первоначально использовалось как магазин служеб…
$641,168
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
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