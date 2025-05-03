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Жильё в Ческе-Тршебовах, Чехия

1 объект найдено
Квартира в Ческа-Тршебова, Чехия
Квартира
Ческа-Тршебова, Чехия
Площадь 150 м²
Дом 150м2 4+1 (кирпичный) с участком 566м2 + гараж 19м2 +терраса 36м2 Отопление: газовый кот…
$156,551
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Агентство
Czech Village s.r.o
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