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Квартиры в Bustehrad, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира в Bustehrad, Чехия
Квартира
Bustehrad, Чехия
Площадь 158 м²
таунхаус 5 + кк, 158 м2, терраса с беседкой и красивый сад Полы с подогревом В таунхаусе про…
$374,369
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Квартира в Bustehrad, Чехия
Квартира
Bustehrad, Чехия
Площадь 118 м²
Предлагаем на продажу недавно построенный кирпичный семейный дом 4+кк с террасой (утверждени…
$398,858
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов