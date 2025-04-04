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Квартиры в Breznice, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
Площадь 65 м²
Предлагаем на продажу дом после частичной реконструкции на земельном участке площадью 421 м2…
$116,955
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Агентство
Czech Village s.r.o
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Квартира в Breznice, Чехия
Квартира
Breznice, Чехия
Площадь 82 м²
дом 3+1 в первоначальном состоянии Дом соединен с навесом и небольшим двориком Уникальное ме…
$127,030
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов