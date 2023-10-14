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Земельные участки с видом на море в Zygi, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Зиги, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Зиги, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
€1,70 млн
Realting.com
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