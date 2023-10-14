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Виллы в Ypsonas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с furnishings в Ypsonas, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€2,00 млн
Realting.com
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