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Земельные участки в Ypsonas, Кипр

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната
Ypsonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 752 кв.м. В Лимассоле
€315,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6261 кв.м. В Лимассоле
€690,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ypsonas, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1430 кв.м. В Лимассоле. Покрытие30% Плотность 40%
€110,000
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