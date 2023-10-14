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Коттеджи с бассейном в Ypsonas, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с бассейном, с furnishings в Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален с бассейном, с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€761,000
Realting.com
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