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Коттеджи с видом на море в Ypsonas, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€492,200
Realting.com
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