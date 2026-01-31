Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ypsonas Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Ypsonas Municipality, Кипр

виллы
7
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Дом 3 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Испытайте лучшее в современной жизни в Лимассоле, Кипр. Этот потрясающий полуотдельный новый…
$323,523
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти