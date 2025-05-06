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Квартиры с террасой в Ypsonas Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с парковкой недалеко от побережья, Ипсонас, Кипр Предлагаются просторные а…
$301,682
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