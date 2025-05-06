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Квартиры с бассейном в Ypsonas Municipality, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$156,154
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 103 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 92 кв.м. крытые ин…
$189,187
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 130 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Имеет 90 т.м. крытые интерь…
$182,970
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Квартира 2 комнаты в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ypsonas Municipality, Кипр
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Продается новая двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на втором этаже жи…
$124,979
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