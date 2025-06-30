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Квартиры с гаражом в Ypsonas Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Franor Apartments современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для отдыха и прож…
$326,903
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