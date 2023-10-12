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Виллы с видом на море в Героскипу, Кипр

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38 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€825,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 233 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 239 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 288 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€960,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€920,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 238 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 238 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,13 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 209 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,05 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 236 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 237 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€795,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€980,000
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