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Виллы у моря в Героскипу, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
3 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 308 м² | Крытая площадь 180.1 м² + веранда 21.55 м² …
$693,539
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
4 спальни | 4 ванные комнаты | 422 м² участок | 216.9 м² крытая площадь + 37.76 м² веранда …
$809,129
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Вилла №11 – 3 спальни | 4 ванные комнаты | Участок 303.68 м² | Крытая площадь: 185.61 м² + в…
$866,286
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Вилла №13 – 3 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 304.46 м² | Крытая площадь: 178.68 м² + в…
$866,286
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Виллы №10 | 4 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 318 м² | Крытая площадь: 166.95 м² + вера…
$750,781
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