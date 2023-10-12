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Виллы с видом на горы в Героскипу, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 241 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€635,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€340,000
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