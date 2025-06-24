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Виллы с гаражом в Героскипу, Кипр

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12 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Вилла №11 – 3 спальни | 4 ванные комнаты | Участок 303.68 м² | Крытая площадь: 185.61 м² + в…
$866,286
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Виллы №10 | 4 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 318 м² | Крытая площадь: 166.95 м² + вера…
$750,781
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 261 м²
Эта роскошная вилла с четырьмя спальнями в комплексе El Pez Luxury Living воплощает собой га…
$1,44 млн
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Вилла №13 – 3 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 304.46 м² | Крытая площадь: 178.68 м² + в…
$866,286
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла №8 — 4 спальни, бассейн 18 м², участок 600 м², общая площадь 281 м², крытая веранда:…
$1,71 млн
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
4 спальни | 4 ванные комнаты | 422 м² участок | 216.9 м² крытая площадь + 37.76 м² веранда …
$809,129
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$893,147
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$752,715
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Ассоциация
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
Четырёхкомнатные виллы в Elite Residences — это воплощение простора, стиля и уюта у самого м…
$1,71 млн
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Ассоциация
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
3 спальни | 3 ванные комнаты | Участок 308 м² | Крытая площадь 180.1 м² + веранда 21.55 м² …
$693,539
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Эта стильная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами входит в состав элитного комплекса AR…
$818,023
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта стильная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами входит в состав элитного комплекса AR…
$794,980
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