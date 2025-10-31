Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с садом в Героскипу, Кипр

5 объектов найдено
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
This masterpiece gated project includes 50 designed luxurious modern living units for invest…
$478,999
Оставить заявку
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$429,648
Оставить заявку
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$812,847
Оставить заявку
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Modern elegance with Mediterranean design. Surrounded by orchards and ensconced within la…
$447,066
Оставить заявку
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
This modern elegance with Mediterranean design surrounded by orchards and ensconced within l…
$413,971
Оставить заявку
