Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Героскипу, Кипр

1 объект найдено
Квартира 5 спален в Героскипу, Кипр
Квартира 5 спален
Героскипу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
For rent: This key-ready, detached villa offers spacious and luxurious living with 300 m² of…
$11,031
в месяц
