Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Героскипу
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Бассейн

Многоуровневые квартиры с бассейном в Героскипу, Кипр

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
D203 – 2 спальни | 3 санузла | 104 м² внутренняя + 29 м² крытая веранда | Общая крытая площа…
$714,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$708,313
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти