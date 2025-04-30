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Дома с садом в Героскипу, Кипр

виллы
47
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами рядом с центром Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с садом и парковк…
$402,004
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Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
This home is designed to provide solitude and a distinct visual impression from every viewpo…
$2,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Вилла в Пафосе стоимостью 750 000 евро (Цена включает в себя полы с подогревом, систему VRF …
$818,737
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