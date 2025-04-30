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Квартиры с террасой в Героскипу, Кипр

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21 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
$739,019
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Квартира 6 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
$1,66 млн
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом с пляжем, Героскипу, Кипр Предлагаются элитн…
$209,617
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
$521,517
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием…
$218,460
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр Предлагаютс…
$176,848
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр Предлагаются светлые апарта…
$309,736
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются элитные виллы…
$494,491
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в спокойном районе, рядом с пляжем и центром Пафоса, Героскипу, Кипр Предлага…
$467,321
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, …
$972,679
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 6
Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными ме…
$286,078
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр Предлагаются элитны…
$576,000
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
$2,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с …
$416,160
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр …
$370,067
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с парковкой рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются элитные виллы с…
$489,057
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
$193,593
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр Предлагаются таунх…
$331,874
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Резиденция с бассейнами недалеко от аэропорта, пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр Предл…
$296,694
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейном, Героскипу, Кипр Предлагаются элитные виллы с…
$918,340
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