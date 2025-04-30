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Квартиры с бассейном в Героскипу, Кипр

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 2-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$349,328
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
2-х комнатная квартира в Пафосе 80+17,5 кв.м. в жилом комплексе по цене 295000 евро Добро…
$322,037
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 555 м²
Этаж 3/3
Отличное инвестиционное предложение в Пафосе - квартира с 3 спальнями 122+33,5 кв.м. в жилом…
$458,597
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Предлагаем 1-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$311,120
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$249,037
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Adonidos Gardens — это роскошный жилой комплекс на Пафосе, удобно расположенный в Героскипу,…
$260,916
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира в Пафосе 55+16 кв.м. в жилом комплексе по цене 210000 евро Добро пож…
$229,246
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$324,831
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 3-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$491,354
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