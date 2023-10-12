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Квартиры с видом на горы в Героскипу, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
Realting.com
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