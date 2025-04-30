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Квартиры с садом в Героскипу, Кипр

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
$739,019
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
2-х комнатная квартира в Пафосе 80+17,5 кв.м. в жилом комплексе по цене 295000 евро Добро…
$322,037
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Квартира 6 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
$1,66 млн
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
$521,517
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием…
$218,460
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр Предлагаются светлые апарта…
$309,736
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 6
Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными ме…
$286,078
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр Предлагаются элитны…
$576,000
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр Предлагаются таунх…
$331,874
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 3-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$491,354
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