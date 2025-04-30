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Квартиры с гаражом в Героскипу, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$249,037
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$324,831
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