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Продажа новых домов в Tserkezoi Municipality, Кипр

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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
176 м²
€426,655
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
96 м²
€598,038
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Ларнака, Кипр
275 м²
€2,434,468
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Кипр, Кипр
148 м²
€390,685
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
185 м²
€379,958
Квартира 1 спальня с furnishings
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124 м² 1 ванная
€526,088
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
239 м²
€795,000
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Орунта, Кипр
97 м²
€217,806
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