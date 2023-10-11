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Квартиры с видом на море в Trachoni, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 146 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€678,030
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Trachoni, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Trachoni, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€230,000
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