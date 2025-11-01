Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Кипр
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Symplegma Koinoteton Troodous, Кипр

Mandria Lemesou
4
8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Treis Elies, Кипр
Квартира 3 спальни
Treis Elies, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Квартира в Мониатис, Кипр
Квартира
Мониатис, Кипр
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира в Троодос, Кипр
Квартира
Троодос, Кипр
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Century 21Century 21
Квартира в Мониатис, Кипр
Квартира
Мониатис, Кипр
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Квартира в Фини, Кипр
Квартира
Фини, Кипр
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
