Квартиры с садом в Symplegma Koinoteton Troodous, Кипр

Квартира 6 спален в Мониатис, Кипр
Квартира 6 спален
Мониатис, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 730 м²
Роскошный Moniatis Недвижимость: теперь снижена до €1 250 000 - эксклюзивная стоимость Откр…
$1,44 млн
Квартира 7 спален в Килани, Кипр
Квартира 7 спален
Килани, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Расположенная в районе Лемесос (Лимассол), очаровательная деревня Коилани находится на высот…
$3,46 млн
Квартира 10 спален в Мониатис, Кипр
Квартира 10 спален
Мониатис, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 323 м²
Сказочный дом в востребованном из Moniatis, Южная облицовка, закрыт с большим участком 2852 …
$1,04 млн
Квартира 3 спальни в Мандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Мандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этот красивый трехкомнатный дом в деревне Мандриа, Лимассол, предлагает просторный и комфорт…
$288,081
Квартира 2 спальни в Palaiomylos, Кипр
Квартира 2 спальни
Palaiomylos, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный отдельно стоящий дом для продажи в желаемом районе Па…
$213,180
Типы недвижимости в Symplegma Koinoteton Troodous

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Troodous, Кипр

с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
