Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Troodous
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Symplegma Koinoteton Troodous, Кипр

Mandria Lemesou
4
Квартира Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Квартира в Мониатис, Кипр
Квартира
Мониатис, Кипр
This residential zoned piece of land is located in Moniatis village in Limassol District. It…
$121,695
Оставить заявку
Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Оставить заявку
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Оставить заявку
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира 3 спальни в Treis Elies, Кипр
Квартира 3 спальни
Treis Elies, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Discover this charming semi-detached house in the picturesque village of Treis Elies, a sere…
$127,733
Оставить заявку
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Available land in Pera Pedi, Limassol.It has an area of 3,316sqm and benefits from c. 10m ro…
$137,023
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
A large Agricultural land situated in Koilani Limassol is available. Planning z Density = 10…
$58,060
Оставить заявку
Century 21Century 21
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Land of 2007sqm, coverage ratio 10%, building density 10% and permissible no. of floors 2, i…
$43,545
Оставить заявку
Квартира в Kaminaria, Кипр
Квартира
Kaminaria, Кипр
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690
Оставить заявку
Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Available for sale is the 1/4 share of a residential land, with an area of 2,759sq.m. in Per…
$71,995
Оставить заявку
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Оставить заявку
Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
A beautiful piece of land in the area of Koilani village with a build factor of 10%.The vill…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Троодос, Кипр
Квартира
Троодос, Кипр
Seize the chance to own 25,284 sq.m. of pristine land in the serene Troodos Mountains, just …
$789,623
Оставить заявку
Квартира в Мониатис, Кипр
Квартира
Мониатис, Кипр
Bargain Moniatis Residential Land for Sale – | Reduced to €240,000 & NO VAT! Very Rare …
$278,690
Оставить заявку
Квартира в Килани, Кипр
Квартира
Килани, Кипр
Residential land in Koilani village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$81,285
Оставить заявку
Квартира в Мониатис, Кипр
Квартира
Мониатис, Кипр
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$121,927
Оставить заявку
Квартира в Мандрия, Кипр
Квартира
Мандрия, Кипр
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Оставить заявку
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
The property consists of three residential fields in Pera Pedi. They are located 800m from t…
$325,139
Оставить заявку
Квартира в Като Платрес, Кипр
Квартира
Като Платрес, Кипр
Residential land in Kato Platres village of Limassol district. It has an irregular shape and…
$255,466
Оставить заявку
Квартира в Мониатис, Кипр
Квартира
Мониатис, Кипр
This beautiful plot is located in the highly sought-after area of Moniatis, in the Saittas r…
$232,242
Оставить заявку
Квартира 7 спален в Килани, Кипр
Квартира 7 спален
Килани, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Located in the Lemesos (Limassol) district, the charming village of Koilani sits at an altit…
$3,48 млн
Оставить заявку
Квартира в Фини, Кипр
Квартира
Фини, Кипр
Nice Residential land with two beautiful houses located in Foini village in Limassol, is av…
$348,363
Оставить заявку
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
The property  is a land in Pera Pedi village in Limassol located in a quiet and beautiful ar…
$69,673
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Troodous, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти