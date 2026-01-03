Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Oreines Paphou
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Сад

Бунгало с садом в Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Galataria, Кипр
Бунгало
Galataria, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается 3-спальное бунгало в деревне Койлинея, Пафос.Деревня Койлинея (или Килиния) - это …
$321,498
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти