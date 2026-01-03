Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Oreines Paphou
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Кипр

15 объектов найдено
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственная земля в Амаргети, Пафос, расположена в очаровательной сельской деревне,…
$74,901
Квартира в Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Квартира
Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Сельскохозяйственное поле в Statos -Agios Fotis Community, в Пафосе. Он расположен в 6,7 км …
$71,444
Квартира в Аксилу, Кипр
Квартира
Аксилу, Кипр
Прекрасная земля, расположенная в Аксилу, Пафос. Размер этого имущества составляет 25920. Пл…
$74,901
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Этот земельный участок расположен в деревне Амаргети. Он попадает в зону H2, которая в основ…
$105,699
Квартира в Пенталия, Кипр
Квартира
Пенталия, Кипр
Отличное соотношение цены и качества - перейдите к собственности на продажу. Убегайте от ру…
$18,437
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Этот земельный участок расположен в деревне Амаргети. Он попадает в зону H2, которая в основ…
$105,699
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Эта земля расположена в Амаргети, Пафос. Он имеет площадь 29 767 кв.м. и преимущества от 10-…
$46,093
Квартира в Пенталия, Кипр
Квартира
Пенталия, Кипр
Откройте для себя этот главный жилой участок в живописном сообществе Пенталии, Пафосский рай…
$201,656
Квартира в Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Квартира
Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Это земельный участок площадью 4144 кв.м., доступный для продажи в деревне Статос Агиос Фоти…
$57,616
Квартира в Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Квартира
Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Продается большая земельная возможность / инвестиции в Statos-Agios Fotios Village. Эта земл…
$57,616
Квартира в Пенталия, Кипр
Квартира
Пенталия, Кипр
Большой жилой участок земли в деревне Пенталья, Пафос. Недвижимость находится в 2 зонах пла…
$172,848
Квартира в Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Квартира
Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Жилая земля, расположенная в Statos-Agios Fotios, Пафос, Кипр Размер этого имущества состав…
$63,378
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственные угодья площадью 2246 квадратных метров для продажи в районе Амаргети. …
$63,625
Квартира в Амаргети, Кипр
Квартира
Амаргети, Кипр
Сельскохозяйственные земли в Амаргети Пафос 6727 кв.м. с двумя зонами G3/Z3 G3 93%: 10% Факт…
$55,311
Квартира в Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Квартира
Статос - Агиос Фотиос, Кипр
Эта земля расположена в деревне Статос, которая находится в 25 минутах езды от аэропорта Паф…
$115,232
Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Oreines Paphou, Кипр

