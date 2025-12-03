Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Kato Mylou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Кипр

3
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Чандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Чандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Расположенный на участке площадью 1400 кв.м. на живописном холме в деревне Чандрия, Лимассол…
$979,474
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Кипр

Недорогая
Элитная
