Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Symplegma Koinoteton Kato Mylou
  4. Жилая

Жилье в Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Кипр

квартиры
21
21 объект найдено
Квартира в Потамитисса, Кипр
Квартира
Потамитисса, Кипр
Nice Residential land in Agridia village in Limassol near Observatory is available now. The…
$2,31 млн
Оставить заявку
Квартира в Пелендри, Кипр
Квартира
Пелендри, Кипр
The property  is a 1/2 share of land in Pelendri village, in Limassol.It has an area of c. 8…
$162,569
Оставить заявку
Квартира в Чандрия, Кипр
Квартира
Чандрия, Кипр
In Chandria 3 plots with an overall square metre size of 485 in a H2 residential zone.Has a …
$69,673
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Квартира в Потамитисса, Кипр
Квартира
Потамитисса, Кипр
Land located in the picturesque village of Potamitissa, in Limassol District. It is within a…
$27,869
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Residential land located in the picturesque village of Agros, in Limassol District. It is w…
$54,577
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 978sqm and benefits from c. 2…
$77,220
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира в Пелендри, Кипр
Квартира
Пелендри, Кипр
Residential land in Pelendri village of Limassol district. It is situated at a distance ap…
$23,224
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Available plot in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,032sqm and benefits from c.…
$84,768
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Touristic plot in Agros village of Limassol district. The property is ideally located close …
$127,733
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Land located in the picturesque village of Agros, in Limassol It is within a short distance …
$74,317
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Agricultural land in Agridia village in Limassol, in G3 zone, with 10% cover ratio, building…
$32,514
Оставить заявку
Квартира в Димес, Кипр
Квартира
Димес, Кипр
Nice land in Dymes village in Limassol 6,355 square meters in Z1 zone with 6% build factor, …
$174,181
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Чандрия, Кипр
Квартира 3 спальни
Чандрия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
The property is a three-storey building with a garage in Chandria, Limassol. The property c…
$214,243
Оставить заявку
Квартира в Пелендри, Кипр
Квартира
Пелендри, Кипр
Residential land in Pelendri village in Limassol district. It is situated at a distance appr…
$31,353
Оставить заявку
Квартира в Пелендри, Кипр
Квартира
Пелендри, Кипр
Agriculture land for sale in Pelendri village in Limassol. The land area is 51,671sqm with b…
$89,994
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Plot available in Agros village, in Limassol.It has an area of 1,097sqm and benefits from c.…
$109,154
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Nice residential land in Agridia village in Limassol, in H3 zone, with 35% cover ratio, bui…
$58,060
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
A tourist plot in Agros village in Limassol, in T1d zone 25% cover ratio , building density …
$98,703
Оставить заявку
Квартира в Димес, Кипр
Квартира
Димес, Кипр
Residential land in Dymes village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$41,804
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Protected land in Agros village in Limassol, in Z3 zone, with 6% cover ratio, building densi…
$23,224
Оставить заявку
Квартира в Агрос, Кипр
Квартира
Агрос, Кипр
Residential land in Agros village of Limassol district. It is situated at a distance approxi…
$71,995
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Symplegma Koinoteton Kato Mylou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти