Квартиры в Symplegma Koinoteton Kasochorion, Кипр

Квартира в Суни-Занакия, Кипр
Квартира
Суни-Занакия, Кипр
A Residential plot for sale in Souni Zanakia ( Souni) area in Limassol in H6 zone , 20% cove…
$313,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Агиос Терапон, Кипр
Квартира
Агиос Терапон, Кипр
Residential land for sale in Agios Therapon village, of Limassol. The land has an area of 3…
$104,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Суни-Занакия, Кипр
Квартира
Суни-Занакия, Кипр
Souni ⁄ Zanatzia is a quaint historic village at an altitude of about 400 meters. Located 10…
$181,149
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Monte OnlineMonte Online
Квартира в Лофу, Кипр
Квартира
Лофу, Кипр
Available for sale is the undivided 1/2 share of a residential land, which corresponds to an…
$61,544
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Суни-Занакия, Кипр
Квартира
Суни-Занакия, Кипр
An excellent opportunity to acquire residential land in the tranquil and sought-after area o…
$127,733
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Land in the lovely village of Pachna.  Just 30 minutes to Limassol.  The land has a 40% buil…
$104,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$609,952
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
This property is a three-bedroom house located in Souni-Zanakia, Limassol. The house has an…
$719,950
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Кивидес, Кипр
Квартира
Кивидес, Кипр
Large piece of land in Pano Kivides for sale, 17,392 square metres, 6% density and 6% covera…
$371,587
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
VernaVerna
Квартира 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
The project consists of 11 detached 3 Bed Houses with private garden, private parking, terra…
$471,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Пачна, Кипр
Квартира
Пачна, Кипр
For sale: A generous plot of 3,295 square meters in the peaceful village of Pachna. This lar…
$121,927
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A nice 576sqm residential plot in Pachna village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Experience the perfect blend of peace, privacy, and modern sophistication in these stunning …
$431,570
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Суни-Занакия, Кипр
Квартира
Суни-Занакия, Кипр
Residential plot of 959 sqm located in Souni Zanakia is available now. The land is in H6 zon…
$150,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Айос - Амвросиос, Кипр
Квартира 4 спальни
Айос - Амвросиос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Agios  Ambrosios  is situated on the north-west side of Limassol, just 27 kilometers away. T…
$209,018
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Agricultural land in Pachna village of Limassol district. It is situated at a distance appro…
$25,547
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Three adjoining plots in Pachna village in Limassol. Their plot size is  2290 square meters …
$290,302
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Суни-Занакия, Кипр
Квартира
Суни-Занакия, Кипр
Land in Souni Zanakia community of Limassol district. It is situated at a distance approxima…
$85,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
A nice 628sqm residential plot in Pachan village in Limassol. The property is 25 minutes dri…
$104,509
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 765 square meters in H3 zone with …
$98,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
An agricultural land in Pachna village in Limassol in G3 zone,10% cover ratio,building densi…
$69,673
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Pachna, Кипр
Квартира
Pachna, Кипр
Nice plot in Pachna village in Limassol. The plot size is 767 square meters in H3 zone with …
$87,091
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Кивидес, Кипр
Квартира
Кивидес, Кипр
An agricultural  land in Pano Kyvides area in Limassol in Z1 zone 6% cover ratio,building de…
$75,479
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$737,368
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Суни-Занакия, Кипр
Квартира
Суни-Занакия, Кипр
The land has a build factor of 20% and a coverage of 20% with 2 floors being able to be buil…
$905,743
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Омодос, Кипр
Квартира
Омодос, Кипр
For sale: a large field with a total plot size of 45,700 square meters, located in the charm…
$127,733
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 2 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 2 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
A beautiful residential development on the outskirts of Limassol, offering stunning 3-bedroo…
$385,536
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Квартира
Айос - Амвросиос, Кипр
Agricultural land in Agios Amvrosios village in Limassol. The land is in G3 zone, with 10 % …
$63,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира в Айос - Амвросиос, Кипр
Квартира
Айос - Амвросиос, Кипр
Residential land for Sale in Agios Amvrosios village, of Limassol. It is located c. 360m we…
$127,733
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 3 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
A new complex in the Souni area, Limassol, just a few minutes drive from the sea. There are …
$368,273
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

